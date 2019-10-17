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Esed'ten Türkiye'ye küstah tehdit

Esed, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ve terör örgütü DSG ile Şam arasında anlaşmaya varılması sonrası ilk açıklamayı yaptı. Kendi halkını katleden Esed, "Türk saldırganlığına Suriye'nin her yerinde karşılık vereceğiz" diyerek haddini aşan bir açıklamada bulundu.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyine girerek terör örgütlerine darbeler vurmaya başladı.

Türkiye sınırında oluşan tehdidi ortadan kaldırıp bölgede barış ve huzur güvenliğini sağlamak için düzenlenen harekat, Esed rejimini de rahatsız etti.

Suriye'nin her yerinde karşı koyacakmış

Harekata ilişkin açıklama yapan Esad, "Türk saldırganlığına Suriye'nin her yerinde tüm meşru araçlarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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