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Meyve sebze yüklü kamyon alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü bir araç alev alev yandı. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkii yolu üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyir halindeki 33 ADD 282 plakalı sebze ve meyve yüklü araç bir anda alev aldı. Araç sürücüsü Mehmet Remzi Bolat tekerden çıkan alevin bir anda tüm aracı sardığını belirtti.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken sürücü Mehmet Remzi Bolat olaydan yara almadan kurtuldu. Yangın anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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