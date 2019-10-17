Ekrem İmamoğlu İstanbul için hedefini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Uluslararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarının açılış konuşmasını yaptı. İmamoğlu yaptığı konuşmada hedefinin İstanbul'u lider şehir yapmak olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde, “Ortak Enerjimiz Ortak Geleceğimiz” başlığıyla gerçekleştirilen “8. Uluslararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarı”nın (INGAS 2019) açılış konuşmasını yaptı.



İstanbul’un tarihsel ve ekonomik önemine değinen İmamoğlu, “İstanbul, bu özellikleriyle küresel iş birliği buluşmalarına da kucak açmıştır. Bu potansiyeli geliştirmek, daha da iyi seviyelere ulaştırmak çok önemli bir hedefimiz olacaktır. İstanbul’a bunları katarken, elbette evrensel değerlerle dünyada söz edilen bir kent olmak istiyoruz. Bu kimliği ön planda tutarak, bu şehrin adil, yaratıcı, aynı zamanda yeşil bir kent olması hususunda vizyonumuzun içerisinde, enerji ve çevre konuları elbette çok, ama çok önemli olacaktır" diye konuştu.



"7 milyar insanın tek bir evi var"

İmamoğlu konuşmasının devamında " İstanbul’da düşük karbon salınımına geçiş için yeni teknolojilere çok önem vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlıca başlattık. Geçen hafta Kopenhag’da C40 Zirvesi’nde de söylediğim gibi, başka bir dünya yok. Dünyadaki 7 milyar insanın tek bir yuvası, tek bir evi var. İklim kriziyle mücadelede ve bu kapsamda global iş birliği yaparak, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışmamız gerektiğinin çok önemli olduğunu altını çizmek isterim” dedi.

Küresel ısınma

İstanbul’da 15 yıl öncesine kadar kış aylarında kar yağdığını, çatılardan 4-5 gün kalkmadığını hatırlatan İmamoğlu, “Şimdi kışları karsız geçirmekteyiz. Neredeyse hiç kar yağmamakta. Küresel ısınma, sadece İstanbul’un sorunu değil. Dünyanın her tarafı bu sıkıntıyı yaşamakta. Herkes bu konuda bir seferberlik başlatmakta. Bilimsel araştırmalar bize, 1 yılda trafikte hayatını kaybeden yurttaşlarımızdan daha çok, küresel ısınma kaynaklı yaşamını yitiren insanların olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.



Hava kirliliğine dikkat çekti

İklim değişikliği yüzünden İstanbul ve çevresinde gıda üretim alanlarında da büyük tahribatların yaşandığını vurgulayan İmamoğlu, "Bu anlamda, bilimsel çalışmalarla birlikte, Türkiye’de kirli hava yüzünden hayatını kaybeden insanların fazlalığı, bununla birlikte insanların daha çok tercih ettiği büyük metropollerde yaşamın insanı ne kadar etkilediğini ve bu anlamda nüfusun geleceğini düşünmenin, özellikle yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir prensibi olması gerektiğinin de bilincindeyiz" dedi.



"İklim eylem planları düzenlemekte kararlıyız"

İklim eylem planı ile ilgili konuşan İmamoğlu "Bu büyük nüfusa, daha iyi yaşam koşulları yaratmak için çok büyük sorumluluğumuz var. İstanbul’un yeni yönetimi olarak da şehirde yaşayan herkesin katılımıyla, iklim eylem planları düzenlemekte kararlıyız. Küresel iklim değişikliğine neden olan endüstriyel uygulamalar yerine, sürdürülebilir enerji yatırımlarını arttırılması ve düşük karbon ekonomisinin sağlanması hususunda da çok kararlı hamleler yapacağız. Bu alanda hayata geçirilen projelerle İstanbul’u sadece ülkemizde değil, bulunduğumuz coğrafyada lider şehir yapma hedefini de mutlaka gözetiyoruz" diye ifade etti.