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Virajı alamayınca kaza yaptı! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

BİLECİK'te virajı alamayan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine giden Ali Varol B. (50) idaresindeki 11 AAG 079 plakalı otomobil, TOKİ rampalarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Su kanalına çarpan aracın sürücüsü Ali Varol B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fazilet B. (49) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası ulaşımın tek şeritten sağlandığı Bilecik-Bozüyük karayolu, otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasıyla trafiğe tamamen açıldı.

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