Fatih Portakal'dan küstah mektup sonrası Trump'a tepki! Böyle giderse başını yer

FOX Tv Anahaber Bülteni sunucusu Gazeteci Fatih Portakal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği küstah bir o kadar saçma mektubun ortaya çıkmasının sonrası Trump hakkında ilginç bir yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası her gün saçma ve tutarsız açıklamaları ile kendinden bezdiren ABD Başkanı Trump'ın son olarak, harekat başlamadan çok kısa bir süre önce Erdoğan'a gönderdiği küstah mektup bugün gündeme düşmüştü.

Türk kamuoyundan büyük tepki alan mektup Gazeteci Fatih Portakal'ın da gündemindeydi.

Portakal sosyal medya hesabından Trump'ın şunları söyledi;

Böyle giderse #Trump başını yer. Görevden alınır. Kasım 2020’yi göremeyebilir. — fatih portakal (@fatihportakal) October 17, 2019

Ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim, harekatın başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektup bugün ortaya çıkmıştı. Mektupta saçma sapan devlet yönetme adabıyla alakası olmayan ifadelere başvuran Trump, Erdoğan'ı yine ekonomi ile tehdit edip YPG ile müzakere yapılmasını öneriyor.

Mektup şöyleydi;

Sayın Cumhurbaşkanı, Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Devlet yönetme adabıyla alakası olmayanan saçma sapan ifadeler

Trump'ın skandal mektubu şöyle devam ediyor;

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın. Sizi daha sonra arayacağım. Saygılarımla. Donald Trump.