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MSB'den yaptırımlarla ilgili flaş açıklama! İttifak ruhuyla bağdaşmıyor

Milli Savunma Bakanlığı NATO'da gündeme getirilen ülkemize yönelik yaptırım söylemleriyle ilgili açıklama yaparak 70 Yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır dedi.

Milli  Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir.

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