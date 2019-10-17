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HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Hakkari Beediye Başkanı Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman 'silahlı terör örgütüne olmak' suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor. 

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