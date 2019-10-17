HABER /  BEŞİKTAŞ

Hürser Tekinoktay’ın listesi belli oldu

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıkar aracılığıyla divan kuruluna teslim etti.

Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, “Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay’ın listesini sunduk. Beşiktaş’ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş’ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Başkan Adayı Hürser Tekinoktay 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Tamer Mert

Doç. Dr. Emre Esen

Temuçin Tüzecan

Emir Tamer 

Mehmet Bilal Özokur

Ercan Ozan

Levon Kamer Dökmeciyan

Ersan Aksoylu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Aker Çıtak

Murat Guci Geçgil

Mehmet Terzi 

Çağrı Göksel

Tunga Fişekçioğlu

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Süleyman Soylu'dan asker selamı soruşturmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mike Pence'ı kabul etti Ankara'da kritik görüşme
Rasulayn'da en büyük silah deposu bulundu
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
Hesaplarını kapatan Twitter'a Doğu Perinçek tepkisi: Twitter kuşsa biz kartalız
Donald Trump'ın mektubunun sızdırılma sebebi bakın neymiş!
ÖNCEKİ HABERLER
Senegalli turiste hakaret etmişti! Taksici 'Pişmanım' dedi
Onbinlerce çalışana çıkan cezalar için ceza indirimi müjdesi!
29 Ekim şiirleri kısa-uzun 3 kıtalık 29 Ekim şiirleri
Beşiktaş’ta İsmail Ünal başkan adaylığından çekildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doktora jiletli saldırı açıklaması
Liselere 28 Ekim öğleden sonra okullar tatil mi MEB açıklaması
Yorumlar