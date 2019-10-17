HABER /  GÜNCEL

Mersin merkezli 6 ilde operasyonun düğmesine basıldı!

MERSİN merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre , FETÖ/PDY şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği ve himmet topladığı yönünde bilgiler edinildi.

il ablası, abisi ve il finansçısı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Mersin, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da aralarında örgütün "il ablası, abisi ve il finansçısı" diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Operasyonda toplanan himmet paralarına da el konuldu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 100 kilometre yolu 1 liraya gidiyor! İşte yerli otomobil Hızır Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mike Pence'ı kabul etti Ankara'da kritik görüşme
Rasulayn'da en büyük silah deposu bulundu
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
Hesaplarını kapatan Twitter'a Doğu Perinçek tepkisi: Twitter kuşsa biz kartalız
Donald Trump'ın mektubunun sızdırılma sebebi bakın neymiş!
Barış Pınarı Harekatı sonrası YPG'de büyük panik! 600 terörist firar etti
ÖNCEKİ HABERLER
Manchester United'dan Merih Demiral için 30 milyon euro
Eski Bursa valisinin cezası arttırıldı! 10 iş insanına tutuklama
YÖK'ten öğretmenlik bölümlerine 'TYT barajı'
2020 Kurban Bayramı hangi ayda başlıyor?
Harekat için kuduran Şivan Perwer Trump'ın sözlerine tek kelime edemedi
2020 KPSS tarihi ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman?
Yorumlar