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Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan, Tunceli kırsalındaki operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, teröristlere ait 8 sığınak imha edildi. İmha edilen sığınaklarda ele geçirilenler şunlar:

"31 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bixi makineli tüfek, 3 keskin nişancı  tüfeği, 2 tabanca, 5 G-3 piyade tüfeği, bir bombaatar, 5 RPG-7 roketatar  mühimmatı, 11 bin 286 kalaşnikof fişeği, bin 340 bixi fişeği, bin 346 keskin  nişancı tüfeğine ait fişek, 20 G-3 mühimmatı, bir bombaatar mühimmatı,  22 el  yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 244 mekanik fünye, 500 gram C-4 patlayıcı, bir  PKM makineli tüfek  mekanizması, bir M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 kalaşnikof  şarjörü, 2 G-3 şarjörü,  2 Kanas şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 3 kamera, 3  güneş  paneli, 6 akü, 108 pil, 10  EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5  termal şarj pili, 285 metre sera naylonu, 2 çadır, 5 çift mekap ayakkabı, bir  jeneratör, 3 dürbün, 18 cep telefonu, 2 araç telsizi, 6 el telsizi, bir LCD  televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kilogram un, çok miktarda örgütsel  doküman ve yaşamsal malzemesi."

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