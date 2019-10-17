HABER /  POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya Türkiye'nin olmazsa olmaz şartını söyledi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, buna karşı çıkmayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC'de yayımlanan programda Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nın oldukça olumlu ilerlediğini, Türkiye'nin son derece kararlı şekilde hareket ettiğini söyledi.

Resulayn ve Tel Abyad'a atfen, "İki büyük kent temizlendi" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile Birleşmiş Milletler kararlarının operasyonlar için hukuki zemini oluşturduğunu belirtti.

Türkiye için önemli olanın bölgedeki YPG/PKK varlığı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu bir etnik temizlik değildir, bu terörle mücadele operasyonudur. Bu, ülkenin ya da bölgenin demografini değiştirme çabası değildir. Demografiyi değiştiren YPG/PKK'dır. Bir kara propaganda yürütülüyor. Ancak iddialar ne olursa olsun incelenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda çok hassas" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Barış Pınarı Harekatı sonrası YPG'de büyük panik! 600 terörist firar etti Fransa'dan YPG'ye dikkat çeken PKK çağrısı! Harekatın 9. gününde yumuşadılar!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suriye'den duygulandıran görüntüler halk SMO'yu böyle karşıladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Pınarı Harekatı sonrası YPG'de büyük panik! 600 terörist firar etti
Candaş Tolga Işık: Şenol Güneş'in ruh hali bozulmazsa tarihi bir 2020 yaşarız
CHP Sözcüsü Öztrak, Trump'ın mektubunu yerden yere vurdu
Emre Mor Fatih Terim'i çıldırttı: Bu son şansın yoksa geri dönersin
O Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış! Türkiye'ye yaptırımı desteklemiyoruz
Rusya Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun dilini eleştirdi!
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'dan acı haber! Bir asker şehit oldu
Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili yeni gelişme 3 kişi gözaltına alındı
2020 LGS ne zaman yapılacak MEB duyurdu güncel sınav takvimi
Galatasaray-Real Madrid maçı biletleri satışta
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur programı belli oldu!
e devlet şifresiyle KYK burs başvurusu yapma ekranına giriş
Yorumlar