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Fransa'dan YPG'ye dikkat çeken PKK çağrısı! Harekatın 9. gününde yumuşadılar!

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde başarıyla icra edilirken Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'dan terör örgütü YPG'ye dikkat çeken bir çağrı geldi. Drian "PKK ile anılmak istemiyorsanız PKK terörünü kınayın" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na daha önce karşı olduğunu açıklayıp buna istinaden silah satışını durdurma kararı alan Fransa'dan harekatla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'dan terör örgütü YPG'ye akıl vererek "PKK ile anılmak istemiyorsanız PKK terörünü kınayın" dedi.

Türkiye'yi suçlama

Suriye'deki durumun son derece ciddi bir noktaya geldiğini ve DAEŞ'in yeniden canlanması riskinin büyüdüğünü belirten Le Drian, "Türkiye'nin saldırısının ardından durum çok ciddi bir noktaya ulaştı. Her zaman DAEŞ'in yenildiğini düşündük. Ama bu doğru değil. Güvenliğimiz söz konusu. Bu saldırı DAEŞ için açık kapı demek. Her zaman fırsat olduğunda savaşmaya hazırlar" dedi.

PKK terörünü kınayın

YPG'ye "PKK ile anılmak istemiyorsanız aranıza mesafe koyun" diye seslenen Le Drian, "YPG'nin PKK'dan otonom (özerk, ayrı) olduğunu ve PKK terörünü kınadığını da açıklıkla söylemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Voice of America 

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