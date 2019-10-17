Suriye'den Türk ordusu ile karşılaşırsanız ne olur? sorusuna yanıt

Esad'ın siyaset ve medya danışmanı Buseyna Şaban, TSK ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" dedi.

Türk Ordusunun, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye ordusu da bölgede ilerlemeye başladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi ve medya danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'nin operasyonu ve Suriyeli Kürtlerin bölgedeki konumlarıyla ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Esad'ın danışmanı Şaban, Türk ordusu ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" yanıtını verdi.

"YPG ile Şam arasında anlaşma yok''

Buseyna Şaban, YPG ile Şam yönetimi arasında bir anlaşma olmadığını "bazı örgütlerin Suriye çıkarlarına aykırı hareket edip Amerikalılarla anlaştığını" söyledi.

Suriyeli Kürt örgütlere Suriye hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışını farklı olduğunu ifade eden Şaban, "Erdoğan (Suriyeli Kürtleri), Osmanlı ve Müslüman Kardeşler arzusunu gerçekleştirmek, Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerini işgal etmek için bahane olarak kullanmaya çalışıyor" dedi. Şaban, "Erdoğan'ın ülkesinde 17 milyon Kürt var, ülkesindeki Kürtlerle ilgilense daha iyi olur. Benim ülkemdeki Kürtlerle veya bizim ülkemizdeki herhangi farklı etnik yapıyla, mezheple biz ilgileniriz" diye konuştu.

"Ülkenin her noktasının özgürleşmesi için çalışacağız"

Esad'ın danışmanı Şaban, Türk ordusu ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" yanıtını verdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi ve medya danışmanı Buseyna Şaban

"Türk hükümeti ile bağlantımız yok''

Türk hükümeti ile Suriye hükümetinin iletişim halinde olup olmadığı sorusunu da Buteyna Şaban "Hayır, Türk hükümeti ile bir bağlantı yok. Siyasette her şey mümkün. Şimdi bir bağlantı yok ama ileride ne olabileceğine dair bir fikrim yok. Ama Türk işgalciler çekilmeli ve kendi topraklarına dönmeliler" sözleriyle yanıtladı.