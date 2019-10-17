HABER /  DÜNYA

Suriye'den Türk ordusu ile karşılaşırsanız ne olur? sorusuna yanıt

Esad'ın siyaset ve medya danışmanı Buseyna Şaban, TSK ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" dedi.

Türk Ordusunun, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye ordusu da bölgede ilerlemeye başladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi ve medya danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'nin operasyonu ve Suriyeli Kürtlerin bölgedeki konumlarıyla ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Esad'ın danışmanı Şaban, Türk ordusu ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" yanıtını verdi.

"YPG ile Şam arasında anlaşma yok''  

Buseyna Şaban, YPG ile Şam yönetimi arasında bir anlaşma olmadığını "bazı örgütlerin Suriye çıkarlarına aykırı hareket edip Amerikalılarla anlaştığını" söyledi.

Suriyeli Kürt örgütlere Suriye hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışını farklı olduğunu ifade eden Şaban, "Erdoğan (Suriyeli Kürtleri), Osmanlı ve Müslüman Kardeşler arzusunu gerçekleştirmek, Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerini işgal etmek için bahane olarak kullanmaya çalışıyor" dedi. Şaban, "Erdoğan'ın ülkesinde 17 milyon Kürt var, ülkesindeki Kürtlerle ilgilense daha iyi olur. Benim ülkemdeki Kürtlerle veya bizim ülkemizdeki herhangi farklı etnik yapıyla, mezheple biz ilgileniriz" diye konuştu.

"Ülkenin her noktasının özgürleşmesi için çalışacağız"

Esad'ın danışmanı Şaban, Türk ordusu ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" yanıtını verdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi ve medya danışmanı Buseyna Şaban

"Türk hükümeti ile bağlantımız yok''

Türk hükümeti ile Suriye hükümetinin iletişim halinde olup olmadığı sorusunu da Buteyna Şaban "Hayır, Türk hükümeti ile bir bağlantı yok. Siyasette her şey mümkün. Şimdi bir bağlantı yok ama ileride ne olabileceğine dair bir fikrim yok. Ama Türk işgalciler çekilmeli ve kendi topraklarına dönmeliler" sözleriyle yanıtladı.

Münbiç ve Kobani neden önemli?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.

İlgili Haberler
Abdullah Ağar'dan harekat hakkında çarpıcı açıklamalar! 60 yöne giden 200 km'lik tünel! Soner Yalçın 'bu sözünüz büyük hata' dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı'nda operasyonlar sürüyor! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'ın mektubuna Ankara'dan yanıt! Erdoğan reddedip çöpe attı
Kamuya 60 bin yeni personel alınacak Naci Ağbal açıkladı!
Yunanistan'da Barış Pınarı Harekatı karşıtı skandal pankart
Angela Merkel'den yaptırım açıklaması: Almanya Türkiye'ye silah ihracatını durduracak
Trump, Türkiye ile ilgili yalan haber yapan ABD News muhabirine verdi veriştirdi
Fatih Terim Garry Rodrigues'i veto etmişti! Şimdi bin pişman
ÖNCEKİ HABERLER
Linet nereli hiç evlendi mi Lİnet kaç yaşında?
İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam
Semih Yalçın'ın oğlu İlteber Turan kimdir kaç yaşında evli mi?
Galatasaray'ın konuğu Sivasspor! 3 isim maçta yok
Anadolu Efes, Valencia deplasmanında
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı kaç oldu?
Yorumlar 8 yorum