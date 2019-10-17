HABER /  EKONOMİ

Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi! Trump'ın tehditleri risk unsuru

Derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım tehditlerinin Türkiye'nin riskini artıracağını belirtti.

Moody’s “İki ülkenin ikili ticaret ilişkileri göreceli ılımlı olsa da bu yaptırımlar ve kongreden daha fazla zarar verici tedbir potansiyelinin yatırımcı ve iş hissiyatı üzerindeki muhtemel etkileri ve Türkiye’nin halihazırda yükselen dış güvenlik açığı riskleri nedeniyle Türkiye için ekonomik riskleri artırmaktadır.

Genel olarak, jeopolitik riskler Türkiye’nin kredi profilinde ani bir bozulma için muhtemel bir tetikleyici olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Moody’s, Türkiye’nin ABD’nin yanında AB ile de ilişkilerinde bozulmanın, Türkiye’nin genel kredi profiline yönelik jeopolitik riskin öneminin altını çiziyor ve dışsal risklerin Türkiye ekonomisinin zayıf noktası olduğuna vurgu yapıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Angela Merkel'den yaptırım açıklaması: Almanya Türkiye'ye silah ihracatını durduracak
Fatih Terim Garry Rodrigues'i veto etmişti! Şimdi bin pişman
Abdullah Ağar'dan harekat hakkında çarpıcı açıklamalar! 60 yöne giden 200 km'lik tünel!
Ahmet Davutoğlu Trump'ın küstah mektubuna sert tepki gösterdi
Soner Yalçın 'bu sözünüz büyük hata' dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti
ABD Ayn el Arab'taki kendi üssünü bombaladı kurnaz taktik deşifre oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Tamer Tuna: Ülkemizde güneş hiçbir zaman batmayacak
Linet aslen nereli kaç yaşında şarkıcı Linet kimdir?
Yeşilay Genel Başkanı Öztürk: Elektronik sigara, geleceğin tehlikesidir
Yunanistan'da Barış Pınarı Harekatı karşıtı skandal pankart
CHP'li Tunç Soyer 'savaş' dedi AK Partili Kaya'dan sert tepki
Mucize Doktor'un ünü Türkiye sınırlarını aştı Cannes'ta kapış kapış satılıyor
Yorumlar