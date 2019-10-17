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Fatih Terim Garry Rodrigues'i veto etmişti! Şimdi bin pişman

Galatasaray teknik direktörü Fatih terim, sezon başında geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'i veto etmişti. Terim, ara transfer döneminde Garry Rodrigues gibi süratli bir ismin alınmasını istiyor.

Galatasaray'da skor gücü yüksek kanat oyuncusu eksikliği hissedilirken, sarı-kırmızılılar devre arasında geri getirmek istedikleri Onyekuru dışında alternatif isimlere de yöneldi. 

Gomis'in gol kralı olduğu sezon Rodrigues'in performansını dikkate alan Aslan, ara transferde Falcao'ya da aynı desteği verecek bir isim arayışında.

Terim veto etmişti
Sabah'ın haberine göre; yaz transfer döneminde önceliği Onyekuru'ya veren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'i veto etmişti. Ancak Monaco, Everton'a 15 milyon Euro ödeyip Onyekuru'nun bonservisini alınca Galatasaray'ın eli boş kalmıştı. 



Rodrigues gibi asist yapacak adam aranıyor
Ardından büyük bir sükse ile transfer edilen Falcao'dan verim alamayan Galatasaray'da tıpkı Rodrigues gibi asist özelliği ön planda olan bir hücum oyuncusunu ara transferde almak için çalışmalar başladı.



Fenerbahçe'ye transfer olmuştu
Bilindiği gibi Garry Rodrigues, sezon başında Fenerbahçe'ye iki yıllığına kiralanmıştı.

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