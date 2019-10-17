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Resmi Gazete'de yayımlandı! AB müzakerelerini ABEK yürütecek

Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum, üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) kuruldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeye göre, kurul, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı başkanlığında, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşacak.

Kurul ayrıca, AB müktesebatına uyumda öncelikli alanları ve yapılacak çalışmaları belirleme, kamu kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmaları yönlendirme, izleme ve değerlendirme görevlerini yürütecek.

 

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