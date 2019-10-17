Doların ateşi düşmüyor! Yüksek seviyeye oturdu

Dolar/TL yeni güne 5.8820 seviyesinde başladı. ABD heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme kur üzerinde etkili olabilir.

Dolar hafta boyunca süren 5.90 lira civarındaki dansına devam ediyor. Önceki gece ABD'de Halkbank hakkında bir iddianame hazırlandığının açıklanmasıyla dolar/TL 5.92'nin üzerine tırmanmıştı.

Dolarda son durum

Kararsız seyir izliyor

Dün TÜİK konut satışlarının eylülde yıllık yüzde 15.4 arttığını açıkladı. Beklenenden olumlu gelen bu veriyle ve ABD yaptırımlarının çok kapsamlı olmayacağına dair beklentinin yükselmesiyle dolar/TL 5.90'ın altına geriledi. Ancak gün boyunca 5.90 seviyesinin hemen altında ve hemen üzerinde kararsız bir seyir izledi.

ABD heyeti ile Erdoğan görüşmesi

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul etmesi bekleniyor. Bu görüşme ve sonrasındaki haber akışının piyasaların seyrinde etkili olması bekleniyor. Özellikle ABD heyetinden Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yapılabilecek ılımlı açıklamalar doların aşağı yönlü hareket etmesini sağlayabilir.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi

Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

Altında son durum