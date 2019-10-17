Fırat'ın doğusunda harekat 9. gününde! İşte öldürülen terörist sayısı

Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününe girerken Milli Savunma Bakanlığı sıcak gelişmeleri dakika dakika paylaşıyor. MSB, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 673'e yükseldiğini açıkladı.

Harekat sürecinde Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde 2 asker şehit olurken, teröristlerin Fırat'ın batısındaki Azez'de bulunan TSK üssüne yönelik saldırılarında 2 asker ve Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırılarda da 2 asker şehit oldu.

Saldırılarda yaralanan askerler ise tahliye edilmelerinin ardından getirildikleri Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında tedaviye alındı.

8'inci güne girilen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 637 terörist, etkisiz hale getirildi.