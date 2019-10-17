Fırat'ın doğusunda harekat 9. gününde! İşte öldürülen terörist sayısı

Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününe girerken Milli Savunma Bakanlığı sıcak gelişmeleri dakika dakika paylaşıyor. MSB, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 673'e yükseldiğini açıkladı.
Harekat sürecinde Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde 2 asker şehit olurken, teröristlerin Fırat'ın batısındaki Azez'de bulunan TSK üssüne yönelik saldırılarında 2 asker ve Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırılarda da 2 asker şehit oldu.
Saldırılarda yaralanan askerler ise tahliye edilmelerinin ardından getirildikleri Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında tedaviye alındı.
8'inci güne girilen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 637 terörist, etkisiz hale getirildi.
Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 1 lira ile 100 kilometre yol katediyor! İşte yerli otomobil Hızır