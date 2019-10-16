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Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de FETÖ'cü Kanter'in paylaşımını reweetleyerek kimlere destek verdiğini açıkça ortaya koydu. .

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Teröristbaşı Fetullah Gülen'den "babam" diye bahseden FETÖ'cü Enes Kanter'in duygu sömürüsü yaptığı mesajını retweetleyerek desteğini belli etti.

Terörist Enes Kanter Twitter hesabından yaptığı duygu sömürüsü mesajında, "5 yıldır ailemi görmedim ve konuşmadım. Babam hapiste. Kardeşlerim iş bulamıyor. Pasaportum iptal edildi. Ailem ülkeden ayrılamıyor. Her gün ölüm tehdidi alıyorum. Saldırı tacize uğruyorum. Endonezya'da kaçırılmaktan korkuyorum. ÖZGÜRLÜK ÖZGÜR DEĞİL" ifadelerini kullandı. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'de Kanter'in bu mesajını retweetleyerek FETÖ'cülere destek verdi.

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