HABER /  DÜNYA

ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladı. Tasarı, Türkiye'nin askeri operasyonu durdurmasını ve PKK/YPG-PYD'nin desteklenmesini de içeriyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sonuçlanan Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladı. Tasarı, 354'e 60 şeklinde ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Türkiye'nin operasyonun durması yönünde çağrı yapan tasarı, 'Suriyeli Kürtlerin desteklenmesi gerektiğini' ön görüyor.

ABD Türkiye'yi yaptırım listesine almıştı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Türkiye'den iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu. Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın yaptırım listesine alındığı belirtilmiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı kaydedilmişti.

Ne olmuştu?
ABD Başkanı Donald Trump, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Amerikan askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmişti. Trump'ın bu kararı ABD'de eleştirilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Adil Rami'den Türkiye'ye tam destek
Donald Trump: PKK birçok açıdan DEAŞ'tan daha kötü
ABD'li diplomatlar Rusya'da gözaltına alındı iddiası
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı kaç oldu?
İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye düşmanlığına HDP'li vekilden destek
İYİ Parti lideri Akşener: Benim için bu 3 belde çok kıymetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti
İzmir'de tam bilete zam öğrenciye indirim
Haber alınamıyordu! Otomobilinde ölü bulundu
Özge Özder'i hiç böyle görmediniz! Mucize Doktor'un Kıvılcım'ının cesur pozları olay
Yorumlar 8 yorum