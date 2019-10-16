Ahmet Çakar'ın sözleri KKTC'yi karıştırdı

Ahmet Çakar, Fransa- Türkiye karşılaşmasında millilerin attığı gol için "bu gol o utanmaza girsin" diyerek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı işaret etmesi KKTC'yi kızdırdı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik sözleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sert sözlerle eleştirdiği Akıncı'ya bir tepki de Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar'ın Akıncı'yı işaret ederek sarf ettiği sözler ise KKTC'yi kızdırdı.

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de katıldığı spor programında Türkiye'nin Fransa'ya attığı gol için "bu gol o utanmaza girsin" diyerek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı işaret etti. Çakar, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar bir devlet başkanına, bir cumhurbaşkanına asla saygısızlık yapmam. KKTC Cumhurbaşkanı'na sayın diyemeyeceğim, "Mustafa Akıncı'ya girsin bu gol. Çok kudurmuş durumdayım. İki gündür sarmış durumdayım. Küfür etsem bana yakışmaz. Ağır konuşsam işte bu kadar konuşabiliyoruz. Şükretsin ki KKTC Cumhurbaşkanı!"

KKTC'den tepki var

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başta olmak üzere siyasiler, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ve spor basını tarafından yapılan açıklamalarda Çakar'ın, Kıbrıs Türk Halkı'ndan özür dilemesi çağrıları yapıldı.

Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü'ne ya da bu halkın iradesiyle seçilmiş temsilcilerine hakaret etmeye, bu makamları ve devleti yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Maalesef izlenen siyaset, özellikle de kullanılan üslup gerek KKTC-Türkiye ilişkilerine gerekse Kıbrıs Türk Halkının Türkiye’deki imajına zarar vermiştir. Ülke içinde toplumun farklı kesimlerini de, ülkemizin Türkiye ile olan ilişkilerini de germiştir" ifadelerini kullandı.

KTSYD'inden yapılan açıklama ise Ahmet Çakar'ın eleştiriyi hakarete vardırdığı vurgulandı. KTSYD açıklamasında "Fransa-Türkiye maçı Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de büyük bir heyecanla takip edilmiş ve alınan sonuç bu topraklarda da sevinçle karşılanmıştır. Böylesi bir ortamda KKTC Devleti’nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı’nı itibarsızlaştıracak hakaretlerde bulunan Ahmet Çakar isimli spor yorumcusuna sporun birleştirici yönünü hatırlatmak ve neticesinde tüm Kıbrıs Türk halkını kapsayacak çirkin sözlerinden dolayı kınamak ihtiyacı hissediyoruz" denildi.