İzmir'de tam bilete zam öğrenciye indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşım ücretlerine zam yaptı. 3 lira olan tam biniş ücreti 3 lira 56 kuruş oldu, 1 lira 80 kuruş olan öğrenci biniş ücretine 1 lira 54 kuruş indirim uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşım tarifelerinde değişikliğe gitti. Yeni tarifeye göre tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa, öğretmen bileti 3 liraya, 60 yaş biletleri 3 liraya çıktı, öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi ve yeni biniş ücreti 1 lira 64 kuruş oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde toplu ulaşım tarifelerinde değişikliğe gidildi. Yeni tarifeler, mecliste oy çokluğu ile geçti. 1 Kasım itibariyle tarife fiyatları geçerli olacak. Buna göre; tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa, öğretmen bileti 3 liraya, 60 yaş biletleri 3 liraya çıktı, öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi ve yeni biniş ücreti 1 lira 64 kuruş oldu. AK Parti grubu önergeye ret oyu verirken, eleştirilerde de bulundu. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Zamma tepki

Ulaşımdaki fiyat tarifelerinde yapılan değişikliğe ilişkin eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Fiyat tarifesinde değişiklik yapılması söz konusu. Teknik olarak fiyat tarifesinde artış yazılmış ama burada bir zam söz konusu. Benim bu eleştirilerimin arkasından salonda ‘ülkemizde yaşanan ekonomik hadiseler, enflasyon oranlarının geçmiş dönemlere nazaran yüksek olması, döviz fiyatlarındaki yükseklik dünya genelindeki ekonomik hadiselerinin ülkemize yansıması ve bunun ESHOT'a etkilemesi’ gibi savunmalar gelecektir. Ama burada garip olan bir durum söz konusu." dedi.



İndirim yeterli değil

Hızal konuşmasının devamında "Bir tarafta 50 milyon gibi bir borçlanma söz konusu öte yandan borçlanmanın yanında ESHOT bütçesini ilgilendirdiğini düşündüğünüz bir zaman söz konusu toplam da yüzde 18 gibi bir zam yapılmış ancak bazı indirimler de var. Öncelikle itiraz ettiğimiz husus şu; bir tarafta 50 milyon gibi kredi talebi ki biz bu talebe olumlu yönde oy kullandık. Ancak diğer yandan 50 milyon yetiyor ve zam söz konusu oluyor. Temel olarak bu yüzden karşı çıkıyoruz. Enflasyon oranında bir zam yapıldığı söyleniyor, tarifelerdeki zammın şirin gözükmesi adına öğrenci tarifesinde indirim yapılıyor. Benzer şehirlerdeki öğrenci tarifeleriyle de uyuşmuyor. Bu indirimin yeterli olmadığını söylüyoruz. 60 yaş tarifesinde de neredeyse yüzde 60 bir artış söz konusu. Gizli zam tekniği ile dengeleme yapılmaya çalışılmış. Aslında bir indirim söz konusu olmadığını biliyoruz. Biz bu yüzden bu maddeye olumsuz yönde oy kullanacağımızı söylemek isteriz” diye konuştu.



"Yüzde 50 indirim devam ediyor"

CHP Meclis Üyesi Yeşim Tekoğlu ise, “ESHOT’a 16 Ekim 2018’den beri, yani 17 aydır hiç zam yapmadık. Halk taşıt uygulamasında da yüzde 50 indirim uygulaması devam ediyor” açıklamasında bulundu.