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Denizli'de liseli Cüneyt kendini astı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde lise öğrencisi Cüneyt S. (17), ormanlık alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dolaşanlar, ağaca asılı erkek cesedini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, ölen kişinin, lise öğrencisi Cüneyt S. olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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