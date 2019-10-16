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Şehidin adı amfiye verildi! Annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beşiktaş'ta 3 yıl önce bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Erdem Özçelik'in adı, mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) amfiye verildi.

MSKÜ idaresince Vodafone Park yakınında, 2016 yılının Aralık ayında, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan komiser yardımcısı Erdem Özçelik için anlamlı karar alındı. Erdem Özçelik'in adı, mezun olduğu MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki 203 No'lu amfiye verildi.

MSKÜ'de düzenlenen törende konuşan Vali Esengül Civelek, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Törende şehit polis memuru Erdem Özçelik'in annesi Mukaddes Özçelik'i, Vali Civelek teskin etti.

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