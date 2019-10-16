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Mahkemeden Haydar Baş'a şok hapis cezası!

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Başkasına ait mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla aralarında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın da bulunduğu 14 sanık yargılanıyordu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Niyazi Erarslan, Mustafa Eraslan ve Meral Eraslan "müşteki", Haydar Baş'ın da arasında bulunduğu 14 kişi "sanık" olarak yer almıştı.

İddianamede, şüpheli Haydar Baş'ın "cebir ve şiddet kullanarak birden fazla kişiyle birlikte nitelikle yağmaya azmettirme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "açığa imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme" suçundan ise 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar olmak üzere, toplam 12,5 yıldan 23 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, diğer sanıkların da "yağma" ve "zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

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