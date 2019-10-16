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BDDK yetkileri Merkez Bankası'nın çatısı altına alınıyor

Son yıllarda ödeme sistemlerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, etkin karar alma mekanizmasının dünya pratiklerine uygun şekilde oluşturulmasını zorunlu hale getirdiği, bu doğrultuda BDDK ile TCMB arasında oluşturulan ikili düzenleme ve kontrol mekanizmasının "tek çatı" altında toplanmasının elzem hale geldiği belirtildi.

AK Parti milletvekilleri, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini, bugün TBMM Başkanlığına sundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan sektör yetkilileri, 2013 yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile ülke mevzuatında ilk defa "ödeme sistemi", "menkul kıymet mutabakat sistemi", "ödeme hizmeti sağlayıcısı", "ödeme kuruluşu" ve "elektronik para kuruluşu" gibi kavramların tanımlandığını aktardı.

Bu doğrultuda, BDDK ve Merkez Bankasının görevlendirilen kurumlar olarak belirlendiğini anımsatan yetkililer, "ödeme hizmeti sağlayıcıları", "ödeme kuruluşları" ve "elektronik para kuruluşları" ile ilgili olarak BDDK'nin; "ödeme sistemleri" ve "menkul kıymet mutabakat sistemleri" ile ilgili olarak da TCMB'nin görevlendirildiğini anımsattı.

'Kontrol mekanizmasının 'tek çatı' altında toplanması elzem hale geldi'

Son yıllarda ödeme sistemlerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, etkin karar alma mekanizmasının dünya pratiklerine uygun şekilde oluşturulmasını zorunlu hale getirdiğine dikkati çeken yetkililer, bu doğrultuda TCMB ile BDDK arasında oluşturulan ikili düzenleme ve kontrol mekanizmasının "tek çatı" altında toplanmasının elzem hale geldiğini vurguladı. Bu ihtiyacın bilişim ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ile ödemeler alanındaki yeni ürün ve uygulamaların geldiği noktanın kaçınılmaz bir sonucu olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.

Mevcut durumunda ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasının garanti altına alınmasının, hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinin altını çizildi.

Bu kapsamda, ödemeler alanına ilişkin BDDK'ye ait düzenleme ve denetleme yetkilerinin kanundaki bütünlüğü sağlamak üzere TCMB'ye verileceği, ödemeler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel 6493 sayılı Kanun'da değişiklik yapılacağı kaydedildi.

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