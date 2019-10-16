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Jet2holidays: Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz

İNGİLİZ tur operatörü Jet2holidays'in Üst Yöneticisi Steve Heapy, "İzmir bölgesine haftada 8 olan uçak seferlerimizi 14'e yükselttik. Bu, Thomas Cook'un iflasından önce İzmir'e yapılan 14 uçak seferine denktir. Yani ortaya boşluk çıkmayacak." dedi.

Heapy, Selçuk ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, Kuşadası, Çeşme ve Didim'deki otel işletmecilerine Jet2holidays'in Türkiye'ye yapacağı yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Thomas Cook'un iflasıyla birlikte ortaya çıkan boşluğu doldurmak amacıyla atılım içinde olduklarını belirten Heapy, gelecek sezon için Ege Bölgesi'ne 16 milyon sterlin tutarında yatırım yaptıklarını ifade etti.

İflas kararı sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un kendisini aradığını söyleyen Heapy, "Sayın Bakan cuma günü beni arayarak sürecin değerlendirilmesi için davet etti. Pazartesi sabahı Türkiye'ye gelerek kendisiyle görüştüm. Bu kadar hızlı reaksiyon ve çözüm yolu aranması takdir edilir." diye konuştu.

Kazan-kazan ilkesini göz önünde bulunduracağız

Heapy, Türkiye'de otel yatırımına yönelmeyeceklerini dile getirerek, "Biz kendi işimizi yapacağız, sizin markalarınızı değerlendirmeye katkıda bulunacağız. Her zaman dürüst, samimi ve güvenilir, söylediğimizin arkasında olacağız. Biz daha fazla uçak kaldırıp daha fazla turist taşıdığımızda siz de daha fazla kazanacaksınız. Kazan-kazan ilkesini göz önünde bulunduracağız. Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Destinasyonlarınızı, bölgelerinizi cazip hale getirmek için biz de elimizi taşın altına koyacağız." dedi.

Ege Bölgesi'nde sezonu uzatmak için de çalışmalar yapacaklarını belirten Heapy, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar Türk turizmine ve sizlerin geleceğine yatırımdır. Türkiye'ye haftada 169 sefer planladık. İzmir bölgesine haftada 8 olan uçak seferlerimizi 14'e yükselttik. Bu, Thomas Cook'un iflasından önce İzmir'e yapılan 14 uçak seferine denktir. Yani ortaya boşluk çıkmayacak. Hemen hemen tamamıyla dolacak. Bundan sonra da herhangi bir sıkıntı veya boşluk yaşanmaması için sıkı bir çalışma içinde olacağız."

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