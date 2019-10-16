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Fikret Orman: Geçmişe değil geleceğe baksınlar

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, ''Adaylar kendileri aralarında ve geçmişle alakalı değil, geleceğe yönelik konuşmalar yapmalı. Kimse, Beşiktaş'ın geçmişine aday değil." dedi.

Beşiktaş JK Yusun Tunaoğlu futbol yönetimi merkezi açılışında gazetecilerle konuşan Fikret Orman, Beşiktaş'taki seçim sürecini değerlendirdi ve bir kez daha aday olmadığını vurguladı.

''Geleceğe yönelik konuşmalar yapmalı''
Aday olanların geleceğe yönelik çalışması gerektiğini vurgulayan Fikret Orman, "Bu süreçte laflar çok çarpıtılır. Aday olmadığım için, diğer adayların söylediklerine cevap verirdim ama aday değilim. Adaylar kendileri aralarında ve geçmişle alakalı değil, geleceğe yönelik konuşmalar yapmalı. Kimse, Beşiktaş'ın geçmişine aday değil." ifadelerini kullandı.

"Günü gelirse, cevap vermem gerekirse veririm''
Bu konuda çok fazla polemiğe girmek istemediğinin de altını çizen Orman, "Günü gelirse, cevap vermem gerekirse veririm. Pazar günü ben yokum. Aday olan arkadaşlar da yapacaklarından bahsetmeliler. Şampiyon takımı nasıl yapacaklar? Bunları anlatsınlar..." dedi.

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