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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li muhabirin 'endişeli misiniz?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısından sonra yanına yaklaşan Sky News muhabirinin, "Amerikan delegasyonu geliyor. Bunun için endişeli misiniz?" sorusuna "Neden endişeli olayım? Dimdik ayaktayım" diyerek yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay düzenleyeceği ABD ziyaretinin, Türkiye'ye gelecek ABD heyetine göre şekilleneceğini belirtti.

Bu esnada yanına yaklaşan Sky News muhabiri, Erdoğan'a "Amerikan delegasyonu geliyor. Bunun için endişeli misiniz?" diye sordu. Erdoğan, soruyu son derece sakin karşılayarak, "Neden endişeli olayım?" şeklinde cevapladı.

"Ben onlarla görüşmeyeceğim"

Muhabirin "Onlara neler diyeceksiniz" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla (mevkidaşlarıyla) görüşecekler. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" diye yanıt verdi.

Trump'ın danışmanı O'Brien Ankara'ya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede gündem Barış Pınarı Harekatı olacak.

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