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Avrupa'da hava kirliliğinden 400 bin kişi öldü

Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) yaptığı araştırmaya göre, Avrupa'daki düşük hava kalitesi nedeniyle 400 bin kişi yaşamını kaybetti.

Avrupa Çevre Ajansı (EEA), Avrupa'daki hava kirliliği ile ilgili bir rapor hazırladı.

Tehlikeli partikül madde seviyesi düştü 

Raporda, hava kirliliğinin şu anda insan sağlığı için en önemli çevresel risk faktörü olduğu belirtildi. EEA raporunu hazırlayan hava kalitesi uzmanlarından Alberto Gonzlez Ortiz, Avrupa şehirlerindeki tehlikeli partikül madde seviyesinin düştüğünü, ancak bunun yeterince hızlı gerçekleşmediğini söyledi.

Ortiz, “AB standartlarına henüz ulaşmadık ve tabİi ki Dünya Sağlık Örgütü standartlarına ulaşmaktan çok uzaktayız.” dedi.

Ortiz, şehirlerde hava kirliliği seviyesinin düşmesi için araba sayısının azaltılmasının özellikle azot dioksitin azaltılması konusunda önemli bir faktör olduğunu söyledi.

"Gürültüyle de mücadele ediyoruz"

Ortiz, “Kirlilikle mücadele ettiğimizde, iklim değişikliğinin yanı sıra gürültü ile de mücadele ediyoruz. Bu bir kazan-kazandır.” diye konuştu. Avrupa Komisyonu Temmuz ayında, Avrupa Adalet Divanı’ndan vatandaşlarını hava kirliliğine karşı koruyamadıkları için İspanya ve Bulgaristan’a karşı harekete geçmesini istemişti.

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