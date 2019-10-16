Trump’ın gelininden Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olay sözler! Kim bu Kürtler diye...

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelini Lara Trump, "Kürtler kıyıma uğruyor" ve "Trump'ın kararı yüzünden ABD'nin düşmanları kazandı" şeklindeki yalan haberlere tepki gösterdi. "Sokaktaki sıradan ABD'liye sorsanız 'Kim bu Kürtler' diye Google'da aratmak zorunda kalır" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri yok edip güvenli bölge tesis etmek için 8 gün önce başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın yankısı tüm dünyada sürmeye devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci oğlu Eric ile evli olan Lara Trump Fox News kanalında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekâtı sonrasında ABD kamuoyunda Trump’a yönelik başlayan, ve YPG'li teröristleri 'Kürtleri sattı' şeklinde kara propaganda yapan kesimlere karşı Trump, kayınpederini savundu. Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kampanya danışmanı olarak görev alan Lara Trump, ABD Başkanı’nın kararı sonrasında ortaya atılan iddialara ve yalan haberlere adeta ateş püskürdü.

''Google’dan aratmak zorunda kalır”

Fox News at Night programının sunucusu Shannon Bream’ın Trump’ın kararı sonrasında bölgede “kıyım yarattığı” iddiaları üzerine yanıt veren 37 yaşındaki Trump, “Sokaktaki sıradan ABD’liye sorsanız, ‘Kim bu Kürtler’ ve ‘Amerika niye oralarda savaşmış’ diye Google’dan aratmak zorunda kalır” dedi.

Aramalar tavan yaptı

Sık sık kamuoyunun karşısına eşiyle çıkan Lara Trump, kayınpederinin 2020 başkanlık kampanyasında da aktif görev alıyor.

Google’ın en popüler aramalarla ilgili hazırladığı Google Trends verilerine göre İngilizce olarak “Kürtler kimdir” araması 29 Eylül ile 12 Ekim arasında tavan yaptı.