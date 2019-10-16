HABER /  DÜNYA

Trump’ın gelininden Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olay sözler! Kim bu Kürtler diye...

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelini Lara Trump, "Kürtler kıyıma uğruyor" ve "Trump'ın kararı yüzünden ABD'nin düşmanları kazandı" şeklindeki yalan haberlere tepki gösterdi. "Sokaktaki sıradan ABD'liye sorsanız 'Kim bu Kürtler' diye Google'da aratmak zorunda kalır" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri yok edip güvenli bölge tesis etmek için 8 gün önce başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın yankısı tüm dünyada sürmeye devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci oğlu Eric ile evli olan Lara Trump Fox News kanalında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekâtı sonrasında ABD kamuoyunda Trump’a yönelik başlayan, ve YPG'li teröristleri 'Kürtleri sattı' şeklinde kara propaganda yapan kesimlere karşı Trump, kayınpederini savundu. Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kampanya danışmanı olarak görev alan Lara Trump, ABD Başkanı’nın kararı sonrasında ortaya atılan iddialara ve yalan haberlere adeta ateş püskürdü.

''Google’dan aratmak zorunda kalır”

Fox News at Night programının sunucusu Shannon Bream’ın Trump’ın kararı sonrasında bölgede “kıyım yarattığı” iddiaları üzerine yanıt veren 37 yaşındaki Trump, “Sokaktaki sıradan ABD’liye sorsanız, ‘Kim bu Kürtler’ ve ‘Amerika niye oralarda savaşmış’ diye Google’dan aratmak zorunda kalır” dedi.

Aramalar tavan yaptı

Sık sık kamuoyunun karşısına eşiyle çıkan Lara Trump, kayınpederinin 2020 başkanlık kampanyasında da aktif görev alıyor.
Google’ın en popüler aramalarla ilgili hazırladığı Google Trends verilerine göre İngilizce olarak “Kürtler kimdir” araması 29 Eylül ile 12 Ekim arasında tavan yaptı.

İlgili Haberler
İYİ Parti'den CHP'li Tanrıkulu'na 'münasebetsiz' tepkisi Erdoğan'dan UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması kararına tepki
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'yanan askeri araç' fotoğraflarıyla manipülasyon Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması kararına tepki
'Temas yok' davasında karar! İşte Funda Esenç'e verilen ceza
Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden ülkelere Kurtlar Vadisi'nin repliğiyle cevap!
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kavgasına bomba yorum
Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı
Serdar Ali Çelikler'den Falcao için şok iddia
ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray: Pence, Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek
Aft nasıl geçer tuz karbonat sumak ile ağız yarası aft tedavisi nasıl?
Quaresma'dan asker selamı yorumu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li muhabirin 'endişeli misiniz?' sorusuna tokat gibi yanıt
SSK emeklisi ne kadar maaş alır 2019 emekli maaş hesaplaması
Çalışan anneye kreş yardımı başvuru sayfası TC ile giriş ekranı
Yorumlar 4 yorum