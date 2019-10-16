Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Sen bana bunları nasıl söylersin? Aynaya bak aynaya!" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Harekatın yapıldığı bölgede terör örgütü YPG tarafından tüneller kazıldığını da belirten Erdoğan, "Macron'a bu tünellerin çimentoları Fransız firmasından" dediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Çimentosu Fransız firmasından"

Şu anda 90 km'yi aşkın tüneller var. Bunun çimentosu nereden geliyor. Fransız firmasından. Neyle izah edeceksiniz, nasıl aldatacaksınız? Her şey meydanda. Bunların da hesabını verecekler. Türkiye tarihinde hiçbir zaman sivil katliam yapmamıştır. Bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarla doludur. Macron'a söyledim, Ruanda'da Cezayir'de sivilleri katleden siz değil misiniz dedim. Bunları bana nasıl söylersin önce aynaya bak dedim.

Afrika'nın kitabında neler var? Suriye'de bizi sivil katliamı ile itham edenlere şunu söylüyorum, sivil katliamı görmek istiyorsanız Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a Yukarı Karabağ'a Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün ülkemizde yaptığı eylemlere bakın. Türkiye bu konuda itham edilecek bir ülke değildir.