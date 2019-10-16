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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Sen bana bunları nasıl söylersin? Aynaya bak aynaya!" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Harekatın yapıldığı bölgede terör örgütü YPG tarafından tüneller kazıldığını da belirten Erdoğan, "Macron'a bu tünellerin çimentoları Fransız firmasından" dediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Çimentosu Fransız firmasından"

Şu anda 90 km'yi aşkın tüneller var. Bunun çimentosu nereden geliyor. Fransız firmasından. Neyle izah edeceksiniz, nasıl aldatacaksınız? Her şey meydanda. Bunların da hesabını verecekler. Türkiye tarihinde hiçbir zaman sivil katliam yapmamıştır. Bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarla doludur. Macron'a söyledim, Ruanda'da Cezayir'de sivilleri katleden siz değil misiniz dedim. Bunları bana nasıl söylersin önce aynaya bak dedim.

Afrika'nın kitabında neler var? Suriye'de bizi sivil katliamı ile itham edenlere şunu söylüyorum, sivil katliamı görmek istiyorsanız Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a Yukarı Karabağ'a Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün ülkemizde yaptığı eylemlere bakın. Türkiye bu konuda itham edilecek bir ülke değildir.

Ne olmuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın en hızlı şekilde sonlandırılmasını istemişti. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Macron, şu açıklamaları yapmıştı: Suriye'de devam eden tek taraflı askeri operasyonu şiddetle kınıyorum. Türkiye'ye bu operasyonu en hızlı şekilde son verme çağrısında bulunuyorum. Türkiye bugün uluslararası kamuoyunun Suriye'deki önceliğinin DEAŞ ve terörle mücadele olduğunu unutuyor.

Türkiye'nin uluslararası kamuoyu karşısında sorumluluğu bulunduğunu Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte, "Bu saldırının sona ermesi yönünde ortak bir talebe sahibiz. Operasyon sürdürülemez bir insani duruma neden olma ve IŞİD'in bölgede yeniden ortaya çıkmasına yol açma riski taşıyor." diye konuşmuştu.

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