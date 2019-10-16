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Erdoğan ile Esad Soçi'de bir araya gelecek mi? Sorusuna Kremlin'den yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye lideri Beşar Esad'ın Soçi'de bir araya gelmesine ilişkin bir hazırlıklarının olmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, Türkiye ve Suriye liderlerinin bir araya gelmesi ihtimaline ilişkin bir soru karşısında, "Böyle bir görüşmenin hazırlığı içerisinde değiliz" dedi.

Gerçek zamanlı ve sürekli olarak görüşmeler

Daha önceyse Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Ankara ile Şam'ın savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı ve sürekli olarak’ görüşmeler yürüttüğü açıklamasını yapmıştı.

TSK Menbiç'in kuzeyinde mevzilenmiş durumda

Türk ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürüyor. Lavrentyev ayrıca Türkiye'nin Adana Anlaşması'na göre ordusunu Suriye'de en fazla beş kilometre içeriye sokabileceğini söylemişti. Ancak Türk ordusu ve müttefikleri, yaklaşık 30 kilometre derinlikteki Menbiç'in hemen kuzeyinde mevzilenmiş durumda.

Ne oldu?

Suriye ordusunun Kürt güçlerle yapılan görüşmeler sonucunda Menbiç'e girip burada kontrolü eline almasını takiben Rusya Savunma Bakanlığı da Rus askeri polisinin Menbiç'in kuzeybatısında, Suriye ve Türk orduları arasındaki temas hattında devriye görevi sürdürdüğü açıklamasını yapmıştı.

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