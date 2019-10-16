Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı

Türk Hava Kurumu, yazın sönmek bilmeyen orman yangınlarının ardından gündeme oturan THK'ya kayyum atandı. THK’da kayyum olarak eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı’nın görev yapacak.

Kurumun yangın söndürme araçlarının kullanılmaması tepkilere neden olmuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşılıklı açıklamalar yapılmıştı. Ayrıca, geçen aylarda kurumla ilgili geçmişe yönelik soruşturma başlatılmıştı.

THK’nın tüm şirketleri iflasta

THK'dan yapılan açıklamada geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcu olduğu ifade edilerek, "Uluslararası bağımsız denetim kurumunun yaptığı çalışmalar sonucu THK’nın tüm şirketlerinin iflasta olduğu, tüm mallarının hacizli olduğu tespit edilmiş, idari ve adli kovuşturmayı gerektiren onlarca dosya ortaya çıkarılmıştır" denildi.

Borçlar yapılandırılmıştı

Bunun üzerine Vakıfbank'la borçlar yapılandırılmıştı. Kurum yaptığı yazılı açıklamasında aynı zamanda Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile borçları yapılandırma kararı aldıklarını ifade etmişti.

Cenap Aşçı kimdir?

Aşçı, 1967 yılında Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun olan Aşçı, yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2002-2004 yılları arasında tamamladı.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği yapan Aş.ı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulunmuştu

Gümrükler Genel Müdürlüğü de yapan Aşçı, dün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı olarak dün atanan Cenap Aşçı, Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Anayasa'nın 114. maddesi gereğince kurulan Geçici Bakanlar Kurulu'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Cenap Aşçı evli ve 3 çocuk babası.