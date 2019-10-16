Sergey Lavrov'dan Türkiye ve Suriye ile ilgili kritik açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırda güvenliğin sağlanması için Türkiye-Suriye arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmaların neticesinde IŞİD militanlarının dünyaya yayılmaya başladığını, bunun sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu ifade etti.

"Fırat Nehri’nin doğusunda devlet dışı yapılar..."

Soçi’deki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) partner ülkeleri istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri arasındaki toplantının açılışında konuşan Lavrov, Avrupa ülkelerinin son dönemde ne yapıp ne edip Suriye’de teröristlerin safında yer alan vatandaşlarını geri almayı reddettiğini belirtti.

“Kürt grupları ayrılıkçılığa ve Arap nüfusla çatışmalara teşvik ederek, Suriye’nin parçalanmasını ve Fırat Nehri’nin doğusunda devlet dışı yapıların oluşmasını amaçlayan ABD ve beraberindeki koalisyonun yıkıcı politikalarına yıllardır dikkat çekiyoruz” diyen Lavrov, şöyle devam etti:

Bu dar görüşlü politikanın meyvelerini bugün topluyoruz. Bu politikanın sonucu yeni bir çatışma oldu. Bu çatışma nedeniyle bölgedeki IŞİD’liler Ortadoğu, Kuzey Afrika ve dünyanın başka bölgelerine yayılmaya başladı. Bu durumun sorumlusu ne yapıp ne edip IŞİD saflarında savaşan ya da kamplarda olan vatandaşlarını geri almayı kabul etmeyen Avrupa ülkeleri.

"Müstakbel teröristlere vatandaşlık veren ülkeler"

Lavrov ayrıca, “Müstakbel teröristlere vatandaşlık veren ülkeler de bu kişilerin sorumluluğunu üstlenmeli” dedi.

Sergey Lavrov, “Rusya, BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmeye, Kürtler ile Şam arasında anlaşmalara varılıp bu anlaşmaların yerine getirilmesini teşvik etmeye, Adana Mutabakatı'nda öngörüldüğü gibi Suriye ile Türkiye hükümetleri arasında ortak sınırlarında güvenliğin sağlanması için işbirliğine katkıda bulunmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Lavrov, durumun ve Suriye’deki krizin genel anlamda çözüme kavuşturulmasının ancak ve ancak ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması temelinde mümkün olabileceğini vurguladı.

"Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde Suriye konuşulacak"

Bakan Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklenen Rusya ziyareti sırasında Suriye konusunun ele alınacağını da ifade etti. Lavrov, Türkiye ve Suriye askerlerinin, Suriye’nin kuzeyindeki durumla ilgili işbirliğinin net parametrelerini yerinde belirlemesi gerektiğini, Rusya’nın bu sürece destek vermeye hazır olduğunu da ekledi.

Şam ile Kürtler arasında diyalog

Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun Şam ile Kürtler arasında diyalogla çözülmesini desteklediklerini belirten Lavrov, iki taraf arasında diyaloğun sürdüğünü ve bu diyaloğun net sonuçlar verdiğini kaydetti.

Sergey Lavrov, “Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü telefon konuşması sonrasında görüşmenin konuları belirlendi. Elbette konuşulacaklar arasında ilk olarak Suriye’deki durum; terör örgütlerinin kalan üyeleri ile tavizsiz mücadele etmek suretiyle ülkenin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün sağlanması ve ayrıca Suriye Anayasası Komisyonu’nun ilk açılış toplantısının organizasyonu kapsamında siyasi sürecin desteklenmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan kabul etti

Kremlin’e göre, Putin ve Erdoğan dün telefon görüşmesi gerçekleştirerek Fırat’ın doğusu dahil olmak üzere Suriye’deki durumu konuştu. Erdoğan, Putin’in Rusya’yı ziyaret davetini kabul etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaretin ekim ayı bitmeden gerçekleşebileceğini ifade etti.