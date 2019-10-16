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Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor

Trabzonspor’da sakat, tedavisi süren, takımdan ayrı çalışan ve henüz fiziksel olarak 90 dakikayı çıkaracak durumda olmayan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Süper Lig’de 2019-20 sezonuna geniş ve alternatifli oyuncu kadrosu ile başlayan Trabzonspor’da, üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman zaman zaman kadro kurmakta zorlandı. Bazı oyuncuların takıma katılması beklenen dönemde, özellikle ligin 7’nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakası ve milli arada tekrarlanan sakatlıklar iyice keyifleri kaçırdı.

10 İSİM SAKATLIK YAŞADI
Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün sakatlıklarının devam ettiği bordo-mavililerde, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Filip Novak ile Majis Hosseini, sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılan Abdulkadir Parmak ve önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan John Obi Mikel’in durumu son yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Trabzonspor’da ayrıca, sakatlığını yeni atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ivanildo Fernandes ile Yusuf Sarı’nın yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Daniel Sturridge de henüz 90 dakikayı çıkaracak durumda değil.

YİNE ZORLU VİRAJA GİRİLİYOR
Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde mücadele eden bordo-mavililerde yaşanan sakatlıklar teknik direktör Ünal Karaman’ı da zor durumda bırakıyor. Alternatif oyuncu sayısının fazla olmaması nedeniyle birçok maçta aynı futbolculara forma vermek durumunda kalan ve sıkışık fikstürde fazla rotasyon şansı olmayan Karaman’ı yine zorlu bir süreç bekliyor. Deneyimli teknik adam, 19 Ekim’de oynanacak Gaziantep FK maçı ile sonrasında 24 Ekim’de Avrupa Ligi’nde Krasnodar ile oynanacak karşılaşmalarda da kısıtlı kadroyla rakipleri karşısında galibiyet arayacak.

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