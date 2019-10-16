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Tel Abyad'da Türk askerinden asker selamı veren sporculara mesaj

Demirören Haber Ajansı

Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların milli sporcular için hazırladığı videoyu, Twitter hesabından paylaştı.

"Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla paylaşılan videoda, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan İbrahim Çolak, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde şampiyon olan Busenaz Sürmeneli ile A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı verirken çekilen fotoğrafları yer aldı.



''Gözünüz arkada kalmasın''
Komandolar, "Şampiyon olan milli sporcularımız ve milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selem olsun" ifadeleriyle milli sporculara selam gönderdi.

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