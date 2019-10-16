Abdulkadir Selvi'den kritik kulis: Suriye ile diyalog kuruldu

"Suriye yönetimi ile bir diyaloğun kurulduğu anlaşılıyor." diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Belli ki bir kapı açıldı ama bu muhalefetin istediği gibi Esad’la bir görüşme şeklinde değil." diye yazdı.

Kaleme aldığı yeni yazısında Türkiye ile Suriye yönetimi arasındaki görüşmeye değinen Abdulkadir Selvi, iki ülke arasındaki ilişkinin Barış Pınarı Harekatı öncesine göre arttığını belirtti.

Selvi, "Operasyonun selameti açısından Suriye yönetimi ile bir diyaloğun kurulduğu anlaşılıyor." deyip "Ama Esad’la bir görüşme şeklinde değil." diye ekledi

"Muhalefet liderleri boşuna heyecanlanmasın diye paylaşmak istedim" ifadelerini kullanan Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Türkiye ile Suriye’nin görüşmeler yapıyor"

"ABD desteğini kaybeden PKK/YPG ne yapıyor? Yeni bir hami bulma peşindeler. Rusya'ya yanaşmaya çalışıyorlar. Bu arada Türkiye ile Suriye rejimi arasındaki ilişki, Barış Pınarı harekâtı öncesine göre daha da artmış gözüküyor.

Putin’in Suriye özel temsilcisi Lavrentyev, Türkiye ile Suriye’nin görüşmeler yaptığını açıkladı.

"Esad’la bir görüşme şeklinde değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimle ilişki Rusya üzerinden" demişti. Rusya üzerinden istihbarat servislerinin görüştüğünü söylemişti. Ancak operasyonun selameti açısından Suriye yönetimi ile bir diyaloğun kurulduğu anlaşılıyor. Belli ki bir kapı açıldı ama bu muhalefetin istediği gibi Esad’la bir görüşme şeklinde değil. Muhalefet liderleri boşuna heyecanlanmasın diye paylaşmak istedim.

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