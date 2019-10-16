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İşte EURO 2020'ye bilet alan bir takım daha

Elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 maçla sona erdi. İsveç ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İspanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla
sona erdi. Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya'nın golünü ise 90+2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 5-0'la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.

Dün gece alınan diğer sonuçlar şöyle:

D Grubu
İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0
Cebelitarık-Gürcistan: 2-3

F Grubu
Romanya-Norveç: 1-1
Faroe Adaları-Malta: 1-0 

G Grubu
İsrail-Letonya: 3-1

J Grubu
Finlandiya-Ermenistan: 3-0

J Grubu
Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1

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