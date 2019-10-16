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ABD'den Halkbank'a soruşturma! Dolarda yüksek veriyeler

ABD'de Halkbank için yeni bir iddianame hazırlandığının açıklanmasıyla Dolar/TL 5.92'ye çıktı. Gün içerisinde ABD'den Türkiye'ye karşı gelebilecek açıklamalar kurun seyrinde etkili olabilir.

Dolar bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Dolar/TL hafta başında sanayi üretiminde yüzde 3.6 daralma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleriyle 5.9370'i görmüştü.

Dolarda son durum

Bakanlara yönelik yaptırım listesi

Dün ise ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptırım listesine alındığı açıkladı.

5.88'e kadar geriledi

Bu yaptırım kararının beklendiği kadar kapsamlı olmamasıyla dolar/TL 5.88'e kadar geriledi. Ardından TÜİK'in temmuz ayında işsizlik oranının 3.1 puanlık artışla yüzde 13.9 olduğunu açıklamasıyla 5.90'ı aştı ancak akşamüstü yeniden bu seviyenin altına geriledi. Akşam saatlerinde düşük hacimli piyasada yükselişe geçen dolar günü de 5.91 liradan kapattı.

Gece ise ABD'de Halkbank'a yönelik yeni bir iddianame hazırlandığının açıklanmasıyla 5.92 lirayı aştı.

Altında son durum

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