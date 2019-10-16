Barış Pınarı Harekatı 8. gününde! Bölge ateş çemberi çarpıcı fotoğraflar geliyor
Fırat'ın doğusunda YPG'ye karşı sürdürülen Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girerken, operasyonlar Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin silahlarını bırakarak, sivil kıyafetlerle yerel halka karışıp kaçmaya çalıştığı tespit edildi.
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Çatışmalar sürüyor
Harekatın 8. gününde terörden arındırılan Rasulayn'ın kırsalında operasyonlar sürerken, zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
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Terör örgütünün ayrıca TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek, uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı da belirlendi.
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Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad ve çevresindeki operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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