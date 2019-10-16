Barış Pınarı Harekatı'nda bombanın üzerine Bahçeli'nin adını yazdılar

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 7'nci gününe girdi. Harekata katılan askerlerden birinin bombanın üzerine "Baş komutan Devlet Baba hoş geldin" yazması ise sosyal medyada gündem oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni kahramanlık destanlarına imza atarken, operasyon bölgesinden ilginç fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Harekata katılan bir asker, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören ve yeniden genel merkezde mesaisine dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi unutmadığını yayınladığı fotoğrafla gösterdi.

Bahçeli'nin adı bombanın üzerine yazıldı

Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerden biri, teröristleri hedef alacak bir bombanın üzerine, "Baş komutan Devlet Baba hoş geldin" yazarak, Bahçeli'ye jest yaptı. O fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.