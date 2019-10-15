Süleymaniye'de patlamada yine siviller öldü

Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama meydana geldi. Ezmer Dağı'ndaki patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

IRAK'ın Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Süleymaniye'nin turistik bölgesi Ezmer Dağı'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananların olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.