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Hulusi Akar Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu” denildi.

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