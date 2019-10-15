Hulusi Akar Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu” denildi.