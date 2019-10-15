AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Avrupa Birliği üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika; Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.

BMGK'nin Suriye'deki son gelişmeleri yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.