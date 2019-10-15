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İBB'de flaş gelişme! Süha Uygur görevden alındı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'un görevinden alındığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, görevden alındı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur’un da oğlu olan Süha Uygur, 2015’ten beri Şehir Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyordu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Ceyhun Ünlü’yü atamıştı.

Süha Uygur kimdir?
1 Ocak 1958 tarihinde Adana'da doğdu. Sanatçı, 1980 yılında Necla–Nejat Uygur Tiyatrosu'nun Tiyatro Müdürlüğü'ne getirildi ve bu görevi 1992 senesine kadar devam etti.

Bu süre içerisinde Nejat Uygur'un sergilediği bazı oyunlarda oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı. 1993 senesinde kardeşleri Süheyl ve Behzat Uygur ile beraber “Genç Uygurlar Tiyatrosu” nu kurdu. Bu süre içerisinde “Boynuz Kulağı Geçer”, “Tele Köle”, “Üç Salakşörler” oyunları sahnelendi.

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