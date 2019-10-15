Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcıları üzecek haber! Yasaklanabilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorusu üzerine İstanbul genelinde sahilde mangal yakılmasının yasaklanabileceğine işaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’a gelerek, imar başta olmak üzere depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusundaki sorunları ele aldı. İmamoğlu, bu konularda Avcılar’da çok zaman kaybedildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışılması için çaba harcayacaklarını söyledi.



İmamoğlu, bir süre önce babasını kaybeden CHP İlçe Başkanı Erdal Nas’ı parti binasında ziyaret ederek başsağlığı diledi. Burada partililerle sohbet eden ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Avcılar’da depreme hazırlık konusunda çok zaman kaybedildiğini belirtti.

Sahilde mangal yasağı

İmamoğlu, bir gazetecinin sahillerde gelişi güzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine, "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü’nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor” karşılığını verdi.