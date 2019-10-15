Candaş Tolga Işık Avrupa'yı bombaladı: Alçaklık kahpelik yapmaları mümkün

Candaş Tolga Işık, İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol'da UEFA'nın Türkiye hakkında soruşma başlatmasıyla ilgili Avrupa'ya ateş püskürdü.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

''Bize gelince işler değişiyor''

Türkiye'nin dün akşam Fransa ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı müsabakada yaşadığı gol sevinci yüzünden UEFA'nın Türkiye hakkında soruşturma açmasını yorumlayan Candaş Tolga Işık, ''Türkiye'nin operasyonuyla ilgili her türlü alçaklık, kahpelik yapılması mümkün. Griezmann'ın asker selamı da var. Bize gelince işler değişiyor. Soruşturma işleri biraz karışık ama bir şey çıkmaz.'' dedi.

''Hocanın kafasında beraberlik vardı''

''Hocayla maçtan önce konuştum. Şenol Hoca kafasındaki prensiple çıktı maça.'' diyen Işık, ''Hocanın kafasında zaten beraberlik vardı. İlk yarıyı ucuz atlattık. Mert eşi benzeri olmayan çocuk. Muhteşem performans sergiledi. Son dönemde bu kadar koordine bir defans görmedim. Rüştü, Alpay ve Bülent'in daha önündeler. Mert, Çağlar ve Merih formanın hakkını verdi. Burak o golü atasa belki galip gelebilirdik. Bizimkilerin bile bile o jesti yapmaları çok güzel. Burak eskisi gibi değildi ama bize lider lazımdı.'' şeklinde konuştu.

''EURO 2020'de tarihi başarı yaşarız''

Şenol Güneş'e övgüler yağdıran Işık, ''Hoca hesap yapmadan konuşur. Samimiyetinden kimse şüphe etmez. Performans yönetiminde çok başarılı. Bu ruh hali bozulmazsa EURO 2020'de tarihi başarı yaşarız. Maalesef hocanın karşısında bir grup var. Adamın kravatı tartışıldı. Performansının önüne koyuyorlar.'' dedi.

''Taraftarı tebrik ediyorum ders verdiler''

Serdar Ali Çelikler ise şu ifadeleri kullandı; Güzel oynamadık. Bize saygı duymuşlar belli. Zeki ve Merih'in arasına çok girdiler. Kaleci Mert bizi oyunda tuttu. Rakibi tehdit etseydik daha iyi olurdu. Bunu yapamadık. Didier Deschamps ikinci yarıda geç aldı oyuna Giroud'u. Hakan'la biraz gitmeye çalıştık. Merih, Mert ve Çağlar başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Hakem çok iyiydi. Seyirciden etkilenmedi. Taraftar iki maçta da milli marşları ıslıklamadı. Taraftarı tebrik ediyorum. Ders verdiler. Çağlar'ın bu kadar olduğunu bilmiyordum. Çok teknik gerçekten.''

''Lucescu'ya teşekkür ediyorum''

Şenol Güneş, performans artırma konusunda bir konferans vermeli. Şenol Güneş oyuncu oynatma konusunda başarılı. Şenol hoca oyuncuyu oynatamadıysa kimse oynatamaz. Bir ilki başarıyor hoca. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası görecek. Bu arada Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Bize tertemiz bir jenerasyon bıraktı.''

''Ben yönetici olmayacağım bunu bilin''

Beşiktaş'taki başkanlık sürecini değerlendiren Işık, ''Ben yönetici olmayacağım bunu bilin. Hem Serdal Adalı'ya hem de Ahmet Nur Çebi'ye her sohbetimde de söyledim. Gücüm yettiğince destek olurum. Aklıma ihtiyaç duyulduğunda kapım her zaman açık. Bir daha yönetici falan olmam. Çünkü benim son yaşadığım işler bana bir daha o işi kolay kolay yaptırmaz, istemem de." ifadelerini kullandı.

"Şu konuşulanlar olacak iş değil''

Ahmet Nur Çebi'yle ilgili konuşan Işık, "Şu konuşulanlar olacak iş değil. Bir kere Ahmet abinin asla yapmayacağı şeyler. Hürser bey yapsa daha makul. Fikret Orman döneminin mali konularıyla ilgili ne Ahmet abi ne de Serdal abi konuşamaz. Serdal abi son ikinci başkan, Ahmet abi de 6,5 yıllık İcra Kurulu Başkanı. Ahmet abi 'Senin dönemindeki borçlar yüzünden UEFA'ya gidemedik' derse Serdal Abi de çıkar der ki; 'Sen 6,5 yıllık ikinci başkansın, senin döneminde de bu kadar borç oldu. Sen de bunu anlat' ve anlatamazlar." dedi.

''Şu anda Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı arasında gidip geliyor''

"Beşiktaş'ın parasını kim çalmışsa ki hiç sanmıyorum, ben hiçbir yönetim kurulu üyesi arkadaşıma bunu yakıştırmam, bedelini kat ve kat ödesin.'' diyen Işık, şu ifadeleri kullandı; ''Sorgulansın ve araştırılsın. Ama ikinci başkanların birbirlerini bu şekil söylemesi birbirlerini rezil etmekten başka hiçbir şeye yaramaz. Birbirlerine de zarar verirler. O yüzden Ahmet abinin bunu söylemesi çok yanlış. Şu anda Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı arasında gidip geliyor. İsmail Ünal, zor ihtimal. Sosyal medyada muhalif kesim olduğu için Ahmet Nur Çebi'ye daha büyük bir destek var. Algısal olarak Ahmet abi sosyal medya tarafında daha önde. Ama seçim sosyal medyada değil, kongrede yapılacak. Nasıl olacağını bilemiyorum. Serdal Adalı, süreci benim gördüğümden daha iyi yönetiyor. İkisi arasında geçer."

''Ahmet Nur Çebi kazanır bence''

Beşiktaş'a kimin başkan olacağıyla ilgili görüşlerini aktaran Serdar Ali Çelikler ise ''Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve İsmail Ünal arasında geçer. Ahmet Nur Çebi kazanır bence.'' dedi.

''Ersun Hoca tartışılır''

Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendiren Çelikler, ''Emre ve Dirar bir ay yok. Stoper değişiyor. Gustavo'nun yanına Jailson geliyor. Hasan Ali'nin ayağının altında kanama olmuş. Tek çaresi dinlenmekmiş. Moses döndü. Denizli maçında riske edilmeyecek. Fenerbahçe ilk defa Emre ve Dirar hariç herkesin kendi mevkisinde idman yapacak. Fenerbahçe Denizli ve Konya maçlarında puan kaybı yaşarsa Ersun Hoca tartışılır.'' dedi.

''Falcao niye yok''

Galatasaray'da Falcao'nun neden ortalarda olmadığını sorgulayan Çelikler, ''Falcao niye yok. Sivas maçında oynamayacağı söyleniyor. Real Madrid maçında ise belirsizmiş. Enterasan yani Bunun sorgulanması lazım.'' şeklinde konuştu.

''Bunu kan davasına dönüştürmeye ne gerek var''

Son olarak Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'sicili bozuk' kavgasına yorumlayan Tolga Işık, ''Böyle bir nefrete ne gerek var. Stadın içindeki Divan'ın sözleşmesinin feshedilmesi konuşuluyor. Ne yani Ali Koç'un hiçbir şeyini almayacak mısınız? Ne kadar yanlış işler. Ali Koç'u eleştirdim. Bunu kan davasına dönüştürmeye ne gerek var. Bu ne biçim zihniyet. Büyük yanlış.'' ifadelerini kullandı.