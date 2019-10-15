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İlginç anlar! ABD askerleri ile Suriye rejimi askerleri otoyolda karşılaştı

Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarıyla devam ederken YPG kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esad güçleri otoyolda karşı karşıya geldi.

Türkiye'nin tüm 7 gün önce başlattığı ve tüm dünya geniş yankı uyandıran Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Suriye'de kritik gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

ABD askerleri ile Esad'ın askerleri karşılaştı

Bu doğrultuda son olarak YPG kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esad güçleri otoyolda karşı karşıya geldi. Karşılaşma sırasında iki güç arasında temas kurulmadığı dikkat çekti. Rus haber ajansı RT görüntüleri "Acaba birbirlerini selamladılar mı?" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde ABD zırhlıları ile Esad Güçleri aynı karede yer alırken iki güç arasında temas kurulmadığı gözlemlendi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Menbiç kentine girdiğini açıklamıştı.

Esed güçlerinin 48 saat içinde Mümbiç'e gireceği duyurulmuştu 

Yapılan açıklamalarda, SDG ile Suriye yönetiminin anlaşmaya vardığı, bölgedeki kimi yerlerin Suriye ordusunun kontrolüne bırakılacağı söylenmişti. Suriye ordusunun 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye gireceği duyurulmuştu.

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