HABER /  DÜNYA

Bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı

Türkiye'nin Suriye sınırları boyunca terör oluşumlarını yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatından rahatsız olan bazı dünya ülkelerinden bazı yaptırımlar geldi. 8 Avrupa ülkesinin ardından İngiltere de Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı.

Şanlı ordumuzun uzun yıllardır ateş çemberinden geçen Suriye'nin kuzey sınırlarının büyük bir bölümünde YPG'nin oluşturduğu terör koridorunu bertaraf edip Suriyeli mültecilere güvenli bölge inşa etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla sürüyor. 

Ancak bu durumdan rahatsız olan bazı batı ülkeleri rahatsızlıklarını söylemden öte eyleme dökmekten de geri durmuyor. Bu minvalde 8 ülkenin Türkiye'ye silah satışını durdurduğunu açıklamasının ardından bu listeye bir yenisi daha eklendi.

İngiltere yeni lisans vermeyecek

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye'ye yapılan silah ihracatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Raab, "Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını sürekli ve dikkatli inceleme altında tutuyoruz." dedi.

"Yeni lisans vermeyeceğiz"

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kaygılarını ilettiklerini belirten Raab, şunları söyledi;

"Bu incelemeyi sürdürürken Suriye'deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek hiçbir yeni silah ihracatı lisansı vermeyeceğiz."

 İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab

Toplam ülke sayısı 9 oldu

İngiltere'nin bu kararının ardından şimdiye kadar Türkiye'ye silah satışı konusunda yaptırım uygulayacak olan ülke sayısı 9 oldu.  Yaptırım uygulayan ülkeler ise şunlar; Norveç, Finlandiya, Hollanda, Almanya, Fransa, İsveç, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere. 

İlgili Haberler
ABD ve koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildiğini duyurdu Rus senatörden yaptırım açıklaması! Türkiye'ye zarar veremez Suriyedeki Barış Pınarı Harekatı'na katılan asker mesajıyla duygulandırdı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye silah ihracatını durduran ülkelerin listesi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA'dan Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma
ABD ve koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildiğini duyurdu
Enver Cenk Şahin'e bir destek de Başakşehir'den geldi
Asker selamı çıldırttı! Fransız bakandan şoke eden paylaşım
Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
BM'den bir skandal açıklama daha! Küstah çağrıya bakın!
ÖNCEKİ HABERLER
Iraklı Hristiyanlardan ABD'nin Barış Pınarı Harekatı karşıtlığına tepki
Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması
Tolgay Arslan: En büyük avantajımız Emre Belözoğlu’dur
Düşürülen 13 bin doları sahibine teslim etti
Fikret Orman: Bağıranlara değil, suskun kalanlara daha çok kırgınım
2020 15 tatil ne zaman yeni MEB tatil tarihleri
Yorumlar 15 yorum