Bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı

Türkiye'nin Suriye sınırları boyunca terör oluşumlarını yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatından rahatsız olan bazı dünya ülkelerinden bazı yaptırımlar geldi. 8 Avrupa ülkesinin ardından İngiltere de Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı.

Şanlı ordumuzun uzun yıllardır ateş çemberinden geçen Suriye'nin kuzey sınırlarının büyük bir bölümünde YPG'nin oluşturduğu terör koridorunu bertaraf edip Suriyeli mültecilere güvenli bölge inşa etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla sürüyor.

Ancak bu durumdan rahatsız olan bazı batı ülkeleri rahatsızlıklarını söylemden öte eyleme dökmekten de geri durmuyor. Bu minvalde 8 ülkenin Türkiye'ye silah satışını durdurduğunu açıklamasının ardından bu listeye bir yenisi daha eklendi.

İngiltere yeni lisans vermeyecek

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye'ye yapılan silah ihracatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Raab, "Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını sürekli ve dikkatli inceleme altında tutuyoruz." dedi.

"Yeni lisans vermeyeceğiz"

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kaygılarını ilettiklerini belirten Raab, şunları söyledi;

"Bu incelemeyi sürdürürken Suriye'deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek hiçbir yeni silah ihracatı lisansı vermeyeceğiz."

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab